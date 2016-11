Eispiraten schlagen Tabellenführer Bietigheim

erschienen am 18.11.2016



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau haben am Freitagabend ein wichtiges Lebenszeichen in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) gesendet. Die Mannschaft von Trainer Chris Lee feierte gegen den Spitzenreiter Steelers Bietigheim-Bissingen einen 3:0 (2:0,0:0,1:0)-Sieg. Damit wurde die Talfahrt (5 Niederlagen in Folge) gestoppt.

Torhüter Ryan Nie zeigte eine starke Leistung und blieb erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer. Crimmitschau erwischte einen optimalen Start: Mark Lee (5.) und Jason Pinizzotto (6.) sorgten mit einem Doppelschlag für die schnelle 2:0-Führung. Im letzten Abschnitt machte Pinizzotto vor den 1337 Zuschauern mit seinem zweiten Tor alles klar (44.). Damit haben die Eispiraten die "rote Laterne" des Schlusslichtes an die Heilbronner Falken weitergegeben. (hof)