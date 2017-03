Eispiraten unterliegen Kassel

erschienen am 03.03.2017



Kassel. Keine Punkte gab es für die Eispiraten Crimmitschau am Freitagabend in der DEL 2 im Auswärtsspiel bei den Kassel Huskies. Sie kassierten beim Tabellendritten in Hessen eine 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)-Niederlage. Die 3088 Zuschauer sahen zwei Drittel lang ein ausgeglichenes Spiel: André Schietzold traf zum 1:1-Ausgleich (18.) und Christoph Kabitzky sorgte für die 2:1-Führung (28.). Zu Beginn des letzten Abschnitts brachten sich die Gäste aus Crimmitschau aber um einen möglichen Erfolg. Die Scheibe landete innerhalb von 43 Sekunden zweimal im Kasten von Torhüter Ryan Nie. Das Team aus Crimmitschau musste in der Offensive improvisieren.

Mit Patrick Pohl, Mark Lee, Erik Gollenbeck und Bernhard Keil standen dem Schlusslicht vier Sturm-Stammspieler nicht zur Verfügung. (hof)