Eispiraten unterliegen SC Riessersee

erschienen am 05.03.2017



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau treffen in den Play-downs auf den EC Bad Nauheim. Der Abstiegskampf beginnt am 14. März. Die Mannschaft von Trainer John Tripp kassierte am Sonntagabend im letzten Spiel der Hauptrunde eine 2:5 (0:3,2:1,0:1)-Niederlage gegen den SC Riessersee. Crimmitschau verschlief vor den 992 Zuschauern den Start und lag schnell mit 0:4 in Rückstand.

Im zweiten Abschnitt sorgten Philipp Halbauer (32.) und Ivan Ciernik (38.) für Ergebniskosmetik. Der Sieg der Gäste aus Garmisch-Partenkirchen geriet aber nicht mehr in Gefahr. Sie trafen kurz vor Schluss mit einem Schuss in den leeren Kasten zum Endstand. Schon vor der Partie stand fest, dass Crimmitschau die Hauptrunde auf dem letzten Platz beendet. Deshalb wurden vier angeschlagene Stammkräfte geschont. (hof)