Eispiraten unterliegen in Bayreuth

erschienen am 30.10.2016



Bayreuth. Die Eispiraten aus Crimmitschau haben ihre Auswärtspartie beim EHC Bayreuth am Sonntagabend verloren. Am Ende hieß es 3:1 für die Franken. Bartosch hatte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung gebracht, Pyka gelang der Ausgleich in der 31. Minute. In der 47. Minute brachte Geigenmüller Bayreuth erneut in Führung, statt des Ausgleichs fiel dann in der 60. Minute der Siegtreffer durch Wohlberg zum 3:1. 1000 Fans hatten die Crimmitschauer nach Franken begleitet.

Bereits am Dienstag treffen die Sachsen auf Riessersee. (fp)