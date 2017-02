Eispiraten verlieren Heimspiel gegen Bad Nauheim

erschienen am 24.02.2017



Crimmitschau. Die Eispiraten Crimmitschau haben eine weitere Niederlage kassiert. Das Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim ging am Freitagabend mit 3:5 (2:1,0:1,1:3) verloren. Im ersten Drittel zeigten die Westsachsen eine gute Leistung. Sie gingen durch Tore von Dominik Walsh (5.) und André Schietzold (17.) mit 2:1 in Führung. Im zweiten und dritten Abschnitt bestimmten die Gäste aus Hessen das Geschehen auf dem Eis. Crimmitschau kam durch Daniel Bucheli noch einmal der 3:3-Ausgleich (52.). In der Schlussphase machten die Gäste aus Hessen durch einen Doppelschlag den Sieg perfekt (56., 60.). Zum Aktionstag der "Freien Presse" verfolgten 1116 Zuschauer die Partie. Crimmitschau steht weiter auf dem letzten Platz. (hof)