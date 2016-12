Eispiraten verlieren gegen Ravensburg

erschienen am 26.12.2016



Ravensburg. Die Talfahrt der Eispiraten Crimmitschau geht weiter: Sie haben am Montagabend auswärts bei den Tower Stars Ravensburg eine auch in der Höhe verdiente 1:6 (0:1,1:3,0:2)-Niederlage kassiert. Das war bereits die fünfte Pleite in Folge in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). Die Tower Stars waren in einem ausgeglichenen ersten Drittel in Führung gegangen und bauten den Vorsprung im Mittelabschnitt auf 4:0 aus. Mark Lee gelang kurz vor der zweiten Pause im Powerplay eine Ergebniskosmetik (40.). Am Montag war Interimstrainer Boris Rousson zum letzten Mal für das Eispiraten-Team verantwortlich. Dienstagnachmittag soll ein neuer Coach vorgestellt werden. Nach Informationen, die "Freie Presse" vorliegen, wird Ex-Nationalspieler John Tripp das Kommando hinter der Bande übernehmen. Der 39-jährige Deutsch-Kanadier hat bis zum März in Crimmitschau gespielt. (hof)



Ravensburg - Crimmitschau 6:1 (1:0,3:1,2:0). Tore: 1:0 Schwamberger (5.), 2:0 A. Carciola (21.), 3:0 Slavetinsky (35.), 4:0 J. Schlenker (35.), 4:1 Lee (40.), 5:1 Sturm (49.), 6:1 Slavetinsky (57.). Strafminuten: Ravensburg 12 plus 10 (Disziplinarstrafe Detsch), Crimmitschau 18 plus 10 (Disziplinarstrafe Lucenius). Schiedsrichter: Müns (Grafing). Zuschauer: 2947.