Eispiraten verlieren in Bayreuth

erschienen am 03.02.2017



Bayreuth. Den Eispiraten Crimmitschau ist (wieder einmal) im letzten Drittel die Kraft ausgegangen. Sie kassierten am Freitag beim EHC Bayreuth eine 3:4 (1:0,2:1,0:3)-Niederlage. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer John Tripp auf dem letzten Platz in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2). Vor den 2680 Zuschauern hatte Ole Olleff die Gäste mit einem Schuss von der blauen Linie in Führung gebracht (17.). Bayreuth gelang durch David Wohlberg der Ausgleich (28.). Danach brachten Daniel Bucheli (34.) und Mark Lee (38.) das Eispiraten-Team mit einem Doppelschlag in Front.

Der Knackpunkt in der Partie: Zu Beginn des letzten Abschnitts stand Crimmitschau im Powerplay auf dem Eis. Mark Lee verlor die Scheibe. Niclas Lucenius ging in der Rückwärtsbewegung dem Zweikampf aus dem Weg. Sergej Stas verkürzte mit einem Shorthander zum 2:3 (43.). Danach drehte Bayreuth mit zwei Powerplay-Toren gegen ein total verunsichertes Eispiraten-Team das Spiel. Ivan Kolozvary (3:3/50.) und Nathan Robinson (4:3/52.) machten den Tigers-Sieg perfekt. In den letzten 90 Sekunden nahmen die Gäste ihren Torhüter Ryan Nie zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Das brachte nix mehr. (hof)