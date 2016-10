Eispiraten verlieren mit 5:2 in Bad Nauheim

erschienen am 22.10.2016



Die Eispiraten Crimmitschau haben am Freitag im Auswärtsspiel mit 5:2 gegen den EC Bad Nauheim verloren. Damit bleiben die Westsachsen auswärts weiterhin ohne Sieg. Am Sonntag empfangen die Eispiraten die Wölfe Freiburg.

Torfolge (0:0, 1:2, 4:0):

0:1 Mike Hoeffel 28:13

1:1 Diego Hofland 37:08

1:2 Patrick Pohl 38:11

2:2 Dominik Meisinger 43:11

3:2 Dominik Meisinger 43:56

4:2 Joel Johansson 57:53

5:2 Nicklas Mannes 58:46