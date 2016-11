Eisschnellläufer betreten Weltcup-Eis in China - Medaillen unwahrscheinlich

erschienen am 10.11.2016



Hauptsache Podium: Nach der enttäuschenden Vorsaison ohne Weltcup-Medaille brennen die deutschen Eisschnellläufer im vorolympischen Winter auf die Rückkehr auf das Treppchen. Beim am Freitag beginnenden Weltcup im chinesischen Harbin sind Top-3-Platzierungen zwar noch unwahrscheinlich, vor allem das Training des neuen Bundestrainers Jan van Veen soll sich in den kommenden Monaten aber auszahlen.

Der Niederländer, der in seiner Heimat Olympiasieger wie Marrit Leenstra oder Jan Blokhuijsen trainierte, forciert vor allem einen radikalen Wechsel in der Lauftechnik der deutschen Athleten nach Vorbild der Oranje-Stars. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.

Bente Kraus oder Isabell Ost (beide Berlin), in der Vergangenheit Läuferinnen aus der zweiten Reihe, überzeugten zuletzt mit Titeln bei den deutschen Meisterschaften in Inzell. "Ich habe viele technische Verbesserungen gesehen. Viele sind sehr gute Zeiten gelaufen", sagte van Veen.

Dies gelang in Inzell auch dem Dreifach-Meister Patrick Beckert (Erfurt), der nicht von van Veen trainiert wird. Deutschlands schnellster Langstreckler ist in Harbin der aussichtsreichste Starter. "Patricks Ziel ist das Podium", sagte DESG-Trainer Danny Leger, der jedoch vor zu hohen Erwartungen warnte. Der Inzeller Moritz Geisreiter tut sich derweil auf dem Eis in China noch schwer, eine Top-10-Platzierung wäre ein Erfolg.

Dies gilt auch für die fünfmalige Olympiasiegerin Claudia Pechstein, die am Freitag über 3000 m allerdings nur in der B-Gruppe ins Rennen geht. "Das Training fühlte sich gut an", so die 44-Jährige aus Berlin. Mit einem guten Rennen in China dürfte Pechstein beim folgenden Weltcup in Nagano/Japan wieder in der A-Gruppe laufen.

Auf den Sprintstrecken will der Chemnitzer Nico Ihle gemeinsam mit seinem Bruder Denny angreifen. "Beide haben gezeigt, dass sie ein sehr gutes Eingangsniveau zu Saisonbeginn haben", sagte Leger.