Eisschnelllauf: Dannhauer bei Einzelstrecken-WM chancenlos

erschienen am 10.02.2017



Eisschnellläuferin Judith Dannhauer ist bei der Einzelstrecken-WM auf der Olympiabahn in Gangneung/Südkorea wie erwartet chancenlos geblieben. Die 34 Jahre alte Erfurterin, die zu Beginn der vorolympischen Saison nach einer Babypause auf das Eis zurückgekehrt war, belegte über 500 m am Freitag in 38,85 Sekunden den 24. und letzten Platz.

Die zweimalige Weltcupsiegerin Dannhauer läuft nach dem Comeback ihrer alten Form noch hinterher, für die kommende Saison peilt sie die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang an. Auf dem schnellen Eis in Gangneung verbesserte sie ihre Saisonbestzeit immerhin um vier Hundertstelsekunden.

Gold ging an die im Weltcup 2016/17 noch ungeschlagene Japanerin Nao Kodaira, die in 37,13 Sekunden Titelverteidigerin und Olympiasiegerin Lee Sang-Hwa (Südkorea/37,48) und Yu Jing (China/37,57) auf die Plätze verwies.