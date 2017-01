Eisschnelllauf-EM: Hirschbichler Neunte in Heerenveen, Titel an Erbanova

erschienen am 08.01.2017



Die deutsche Eisschnellläuferin Gabriele Hirschbichler hat bei der Sprint-EM in Heerenveen ein Top-10-Ergebnis erzielt. Die 33-Jährige aus Inzell belegte im abschließenden 1000-m-Rennen den zehnten Platz (1:18,80) und belegte in der Gesamtwertung Rang neun (156,820 Punkte). Teamkollegin Roxanne Dufter wurde auf der langen Sprintstrecke Achte (1:18,01), schaffte mit 159,135 Punkten als Elfte aber nicht mehr den Sprung unter die besten Zehn.

Der Titel ging an die Tschechin Karolina Erbanova (152,180) vor der niederländischen Shorttrack-Spezialistin Jorien ter Mors (152,270) und der Russin Olga Fatkulina (152,535). Bei den Männern hatte Nico Ihle (Chemnitz) am Samstag Bronze gewonnen.