Eisschnelllauf-EM: Ihle mit gutem Start

erschienen am 06.01.2017



Eisschnellläufer Nico Ihle (Chemnitz) ist gut in die erstmals ausgetragene Sprint-EM in Heerenveen gestartet. Der 31-Jährige lief am Freitag über 500 m in 34,95 Sekunden die drittbeste Zeit und war dabei fünf Hundertstelsekunden schneller als beim Weltcup im Dezember an gleicher Stelle. Ihle läuft im Vierkampf am Freitag noch über 1000 m.

Die Bestzeit auf der kurzen Sprintdistanz stellte der Olympia-Dritte Ronald Mulder aus den Niederlanden auf (34,87), Zweiter wurde der Russe Ruslan Muraschow (34,88). Nico Ihles Bruder Denny belegte in 35,89 Sekunden den 16. Platz.