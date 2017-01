Eisschnelllauf-EM: Ihle rutscht auf Rang vier ab

erschienen am 07.01.2017



Eisschnellläufer Nico Ihle (Chemnitz) muss bei der erstmals ausgetragenen Sprint-EM in Heerenveen kurz vor der Entscheidung um den erhofften Podestplatz bangen. Der 31-Jährige belegte am Samstagmittag über 500 m in 35,51 Sekunden nur den achten Rang und rutsche im Klassement damit vom zweiten auf den vierten Platz ab. Die Entscheidung fällt am Nachmittag über 1000 m.

Über die kurze Sprintstrecke setzte es für Ihle damit die erste Enttäuschung bei dieser EM, er strauchelte nach 50 Metern und blieb letztlich mehr als eine halbe Sekunde hinter seiner Zeit vom Vortag (34,95). Mit 105,185 Punkten hat er aber weiterhin Chancen auf die Top drei.

Es führt der Niederländer Kai Verbij (104,605) vor dem Norweger Havard Holmefjord Lorentzen (105,155) und dem Olympia-Dritten Ronald Mulder (Niederlande/105,180). Nico Ihles Bruder Denny wiederholte am Samstag über 500 m seine Zeit vom Freitag (35,89), belegte den 16. Platz und liegt im Gesamtklassement auf Position 15.