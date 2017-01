Eisschnelllauf-EM: Pechstein startet mit Saisonbestzeit

erschienen am 06.01.2017



Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (Berlin) ist mit persönlicher Saisonbestzeit über 500 m in die Allorund-EM in Heerenveen/Niederlande gestartet. Die fünfmalige Olympiasiegerin und dreimalige Europameisterin belegte auf ihrer nominell schwächsten Strecke des Vierkampfs in 40,59 Sekunden den neunten Platz. Die beste Zeit stellte die Niederländerin Ireen Wüst in 39,26 Sekunden auf.

Die 44-jährige Pechstein ist die einzige deutsche Starterin bei der Allround-EM in Heerenveen. Parallel findet erstmals auch ein Sprint-Vierkampf mit vier deutschen Startern statt.