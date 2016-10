Eisschnelllauf: Einzelstrecken-Weltmeisterschaft 2019 in Inzell

erschienen am 17.10.2016



Die Einzelstrecken-Weltmeisterschaft 2019 findet in Inzell statt. Der Welteissportverband ISU vergab den Höhepunkt der nach-olympischen Saison an die oberbayerische Gemeinde. Die Titelkämpfe werden vom 7. bis 10. Februar in der Max-Aicher-Arena ausgetragen. Es wird die dritte Einzelstrecken-WM, die in Inzell stattfindet. 2011 wurde die überdachte Eisarena mit der Weltmeisterschaft eröffnet, 2005 waren die Medaillen noch auf der Freiluftbahn vergeben worden.