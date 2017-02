Eisschnelllauf: Ihle läuft deutsche Rekorde über 500 m und 1000 m

erschienen am 25.02.2017



Eisschnellläufer Nico Ihle hat zum Auftakt der Sprint-WM in Calgary/Kanada wie erhofft deutsche Rekorde über 500 m und 1000 m aufgestellt und befindet sich auf Medaillenkurs. Der Chemnitzer, der vor zwei Wochen über die Kurzdistanz Silber bei der Einzelstrecken-WM gewonnen hatte, verbesserte zunächst seine vier Jahre alte 500-m-Bestmarke (34,64) in 34,37 Sekunden um knapp drei Zehntelsekunden. Über 1000 m kam Ihle in 1:07,16 Minuten ins Ziel und war damit deutlich schneller als der bisherige Rekordhalter Samuel Schwarz (1:07,85) vor ebenfalls vier Jahren.

Nach zwei von vier Entscheidungen im Vierkampf belegt Ihle in der Gesamtwertung mit 67,950 Punkten den zweiten Platz. Knapp in Führung liegt der Niederländer Kai Verbij (67,845). Der zweite deutsche Starter Joel Dufter aus Inzell (35,42/500m+1:07,88/1000m) belegt trotz eines starken 1000-m-Rennens mit 69,360 Punkten nur den 20. Rang. Die Medaillen werden nach weiteren Läufen über 500 m und 1000 m am Sonntag vergeben.

Für die deutschen Frauen ist eine Top-Platzierung wie erwartet außer Reichweite. Gabriele Hirschbichler (38,39+1:14,93) ist auf Platz 16 der Gesamtwertung beste Starterin der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG). Ihre Inzeller Teamkollegin Roxanne Dufter (39,27+1:14,61) liegt auf dem 19. Rang, die Erfurterin Judith Dannhauer (38,45+1:16,84) auf Position 22. Auf Goldkurs befindet sich die Japanerin Nao Kodaira (36,75+1:12,51), die beide Rennen für sich entschied.