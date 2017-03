Eisschnelllauf: Ihle mit schwachem 500-m-Abschluss

erschienen am 12.03.2017



Für Eisschnelllauf-Vizeweltmeister Nico Ihle ist der Weltcup im vorolympischen Winter mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Beim Saisonfinale in Stavanger wurde der Chemnitzer über 500 m in 35,19 Sekunden nur Elfter von zwölf Startern. Den Gesamtweltcup über die Kurzdistanz beendete Ihle, der mit dem dritten Platz über 1000 m am Samstag (1:09,42) für das deutsche Highlight in Norwegen gesorgt hatte, als Siebter.

"Man sieht, wie eng es zugeht und wie hoch das Niveau ist. Mit dem Lauf kann ich nicht zufrieden sein", sagte Ihle im ZDF. Bereits am Samstag hatte der 31-Jährige sein Potenzial über 500 m nicht gänzlich abgerufen und den sechsten Rang (35,12) belegt. "Ich nehme dennoch ganz viel Motivation für die nächste Saison mit", sagte Ihle nach der bislang besten Saison seiner Laufbahn.

Den Teamsprint beendete Ihle am Sonntag an der Seite seines Bruders Denny und Joel Dufter (Inzell) in 1:21,06 Minuten als Dritter. Neben dem DESG-Trio starteten nur die Niederlande (1:20,55) und Kanada (1:20,91).

Claudia Pechstein (Berlin) verpasste unterdessen ein Top-3-Resultat im Langstreckenweltcup. Die zuletzt gesundheitlich angeschlagene fünfmalige Olympiasiegerin musste sich im 3000-m-Rennen am Samstag in 4:09,47 Minuten mit dem neunten Rang zufrieden geben und fiel in der Gesamtwertung vom dritten auf den fünften Platz zurück. Die Bestzeit stellte Vizeweltmeisterin Martina Sablikova (Tschechien/4:04,21) auf.

Bente Kraus (Berlin) belegte in 4:07,92 den siebten Rang, den sie auch im Gesamtweltcup erreichte. "Die Endzeit bestätigt meine konstante Saison", sagte Kraus.

Pechstein, die im Februar sensationell WM-Silber über 5000 m gewonnen hatte, zog ein positives Fazit: "Ich gehe auf die 50 zu und habe immer noch Chancen auf die Medaillen. Es war für mich eine unglaublich erfolgreiche Saison", sagte die 45-Jährige. Zuvor waren Pechstein und Kraus an der Seite von Gabriele Hirschbichler (Inzell) in 3:03,93 Minuten Vierte geworden.

Der Erfurter Patrick Beckert, WM-Dritter über 10.000 m, belegte über die halbe Distanz in 6:23,01 Minuten den siebten Rang. Den Langstreckenweltcup beendete er auf dem fünften Platz.