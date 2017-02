Eisschnelllauf: Ihle über 1000 m knapp am Podest vorbei

erschienen am 11.02.2017



Sprinter Nico Ihle (Chemnitz) ist bei der Einzelstrecken-WM der Eisschnellläufer auf der Olympiabahn in Gangneung/Südkorea nur knapp an einer weiteren Medaille vorbeigelaufen. Einen Tag nach seinem zweiten Platz über 500 m (34,66 Sekunden) wurde der 31-Jährige am Samstag über 1000 m in 1:08,89 Minuten undankbarer Vierter. Der zweite deutsche Starter Joel Dufter (Inzell/1:09,79) belegte nur den 17. Rang.

"Ich bin noch so happy von Freitag, dass ich das verkraften kann", sagte Ihle, der auch über die lange Sprintdistanz sein bestes Resultat bei einer Einzel-WM erzielte.

Gold ging an Kjeld Nuis (1:08,26), der den Niederlanden den sechsten Titel beim Saisonhöhepunkt bescherte. Vincent De Haitre (Kanada/1:08,54) gewann Silber, Kai Verbij (Niederlande/1:08,78) sicherte sich Bronze.

Der russische Sprint-Star Pawel Kulischnikow hatte auf eine Titelverteidigung verzichtet. Trainer Dimitri Dorofejew begründete die Absage mit einer Leistenverletzung des 22-Jährigen.

Die deutschen Frauen blieben über 1000 m chancenlos. Gabriele Hirschbichler (1:17,11) belegte beim Sieg der US-Amerikanerin Heather Bergsma (1:13,94) Rang 17, Roxanne Dufter (1:17,75) landete bei 24 Starterinnen auf dem 22. Platz.

Ihle hatte am Freitag den bislang größten Erfolg seiner Karriere gefeiert und zugleich für die erste Medaille eines deutschen Sprinters bei den seit 1996 ausgetragenen Titelkämpfen gesorgt. Die bislang letzte WM-Medaille eines deutschen Sprinters hatte der Berliner Uwe-Jens Mey 1991 im Vierkampf in Inzell gewonnen.