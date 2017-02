Eisschnelllauf: Pechstein im Massenstart Elfte

erschienen am 12.02.2017



Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat in ihrem letzten Einsatz bei der Einzelstrecken-WM in Gangneung/Südkorea das Podium verfehlt. Einen Tag nach ihrem zweiten Platz über 5000 m (6:53,93 Minuten) belegte die 44 Jahre alte Berlinerin im Massenstart den elften Rang. Die zweite deutsche Starterin Bente Kraus (Berlin) landete auf dem 16. Platz.

Gold ging an Lokalmatadorin Kim Bo-Reum, die sich vor Nana Takagi (Japan) und Heather Bergsma (USA) durchsetzte. Bei den Männern triumphierte der US-Amerikaner Joey Mantia vor Alexis Contin (Frankreich) und Olivier Jean (Kanada). Deutsche Läufer waren nicht am Start.