Eissprinter Nico Ihle: Daumen hoch - Gewicht runter

Der schnelle Sachse geht den neuen Weg des neuen Eisschnelllauf-Bundestrainers nicht mit. Kurz vor dem Weltcupauftakt verrät Nico Ihle, warum er auf Altbewährtes setzt.

Von Thomas Treptow

erschienen am 09.11.2016



Inzell/Chemnitz. Seit dem Weltcupdebüt Nico Ihles im November 2005 sind elf Jahre ins Land gegangen. Elf Jahre, in denen er zusammen mit seinem Trainer Klaus Ebert Höhen, aber auch Tiefen erlebte. Nach den starken Auftritten des aktuell besten deutschen Eissprinters bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi mit zwei Top-Ten-Platzierungen folgte zuletzt etwa eine Saison mit unerwarteten technischen Problemen.

Jetzt will die eingespielte Combo, welche Nicos Bruder Denny komplettiert, wieder die Kurve bekommen - gemeinsam, aber außerhalb des Trainingssystems, welches der neue deutsche Eisschnelllauf-Bundestrainer Jan van Veen installiert hat. "Nach der letzten Saison gab es Gespräche mit Sportdirektor Robert Bartko und Jan van Veen. Zusammen sind wir auf den Nenner gekommen, dass wir unseren bewährten Weg mit Herrn Ebert weitergehen. Darüber sind wir sehr froh", sagt Nico Ihle.

"Halbindividuell" nennt Robert Bartko, Bahnrad-Olympiasieger von 2000, das von den Ihles praktizierte Modell. Wie immer man das interpretieren will, Klaus Ebert kann damit leben. "Wenn ich gesund bleibe, dann betreue ich die zwei Ihles bis zu den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang", meint der angehende Rentner. "Am 31. Dezember ist mein Arbeitsleben offiziell beendet. Jetzt warte ich darauf, dass mir die DESG ein Angebot macht", erklärt der Chemnitzer, der seine Schützlinge in- und auswendig kennt. Darauf vertraut Nico Ihle. "In unserem Alter ist es nicht mehr so einfach, ein neues Trainingssystem zu verinnerlichen. Unser Coach weiß, wo es in puncto Planung, Organisation und Methodik langgeht, und wir hatten damit Erfolg", argumentiert der 30-Jährige, der im Weltcup bereits mehrfach auf dem Podium stand.

Das Podest strebt der Angehörige der Sportfördergruppe Frankenberg auch in dieser Saison an. Dafür muss er möglichst schon beim Auftakt am Wochenende im chinesischen Harbin von der B-Gruppe in die A-Gruppe der besten 24 Sprinter aufsteigen. Der Grund dafür ist die verkorkste letzte Weltcupsaison mit Disqualifikationen und suboptimaler Kurventechnik. "Im letzten Jahr gab es viele kleine negative Dinge. Aber jetzt haben wir die Chance zu zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagt Nico Ihle optimistisch und streckt die Daumen symbolträchtig nach oben.

Ein Grund für die Zuversicht ist, dass der Olympiavierte (1000 Meter) gut sechs Kilogramm weniger wiegt als in der vergangenen Saison. "Wir haben das Krafttraining ein wenig runtergefahren. Es bringt nichts, Gewichte zu bolzen, wenn ich zu unbeweglich bin und die Power nicht aufs Eis übertragen kann", meint Nico Ihle. Die Reduzierung hat er nicht mit sportlichen Gewaltaktionen oder gewaltigen Diäten, sondern mit relativ einfachen Mitteln bewerkstelligt. Statt eines isotonischen Gebräus oder eines den Muskelaufbau fördernden Eiweißshakes trinkt er jetzt nach einer Trainingseinheit eben Mineralwasser. Auch das lässt die Pfunde purzeln. "Wenn wir davon ausgehen, dass sich durch die Fliehkraft das Gewicht verdreifacht, dann muss ich etwa 18 Kilo weniger durch die Kurve tragen", rechnet der mehrfache Deutsche Meister vor.

"Wir haben das Training darauf ausgerichtet, dass Nico wieder dynamischer, schnellkräftiger läuft", hofft auch Klaus Ebert, dass der Knoten bei dem nunmehr zweifachen Familienvater wieder aufgeht. Nico Ihles Tochter Maxi ist gerade ein paar Monate alt. Mit dem Nesthäkchen, dessen Schwester Emma und Ehefrau Anni ist er im Sommer von Oberlungwitz nach Lichtenstein gezogen. "Zeit mit der Familie zu verbringen, ist sehr wichtig für mich. Auch das ist natürlich ein gewisser Vorteil unseres Systems, bei dem wir in der Saisonvorbereitung oft in Chemnitz trainieren", erzählt Nico Ihle, der mindestens bis Pyeongchang plant. Und 2019 findet die Einzelstrecken-WM im bayerischen Inzell statt. Dann würden Klaus Ebert und Nico Ihle ihr "14-Jähriges" begehen. Warum eigentlich nicht?

Erstmals Sprint-EM in Heerenveen Der Niederländer Jan van Veen (Foto) zeichnet seit dieser Saison für die deutschen Eisschnellläufer als Chefcoach verantwortlich. In der Vorbereitung legte der 46-Jährige aus dem Örtchen Dwingeloo, der in seiner Heimat Team-Olympiasieger Koen Verweij, Jan Blokhuijsen und Lotte van Beek in die Weltspitze führte, vor allem auf technische Details bei hoher Dynamik Wert. Van Veen und sein Betreuerstab bildeten zwei Teams zu je zehn Athleten. In den beiden Gruppen kann es "Auf- und Absteiger" geben. Außerhalb dieses neuen Trainingssystem bereiten sich die Berlinerin Claudia Pechstein (Privatteam), der Erfurter Langstreckenspezialist Patrick Beckert und die Ihle-Brüder (CSG) vor. In der modernisierten Thialf-Halle von Heerenveen geht im Rahmen der Eisschnelllauf-Europameisterschaft in diesem Jahr erstmals eine Sprint-EM über die Bühne. Im Anschluss soll der Wettbewerb im jährlichen Wechsel mit einer ebenfalls neu ins Programm genommenen Einzelstrecken-EM stattfinden. Bislang wurde die EM immer als klassischer Mehrkampf ausgetragen. (tt)