Elfter DM-Titel für Boll noch zwei Siege entfernt

erschienen am 04.03.2017



Rekordsieger Timo Boll (Düsseldorf) ist bei der Tischtennis-DM in Bamberg noch zwei Siege von seinem elften Titelgewinn entfernt. In Abwesenheit des angeschlagenen Ex-Europameisters Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg/Rückenprobleme) gab der Weltranglistenzwölfte in seinen ersten drei Turnierspielen gegen unterklassige Gegner keinen Satz ab. Im Halbfinale am Sonntag trifft Boll, der 2015 durch seinen bislang letzten DM-Erfolg zum alleinigen Rekordmeister aufgestiegen war, auf seinen Nationalmannschafts-Kollegen Ricardo Walther (Bergneustadt).

Auch bei den Damen liegt die topgesetzte Berlinerin Shan Xiaona auf Titelkurs. Auf dem Weg in die Vorschlussrunde gab die Mannschafts-Olympiazweite lediglich einen Satz ab.

Bei den Titelkämpfen fehlen außer Ovtcharov noch weitere etablierte Namen. Für den Herren-Wettbewerb sagten Nationalspieler Bastian Steger (Bremen), Doppel-Europameister Patrick Franziska (Saarbrücken/beide Aufbautraining) und Titelverteidiger Patrick Baum (Saarbrücken/private Gründe) ab.

Ohne die Weltranglistensechste Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg/Operation der Tochter) sowie die Team-Europameisterinnen Petrissa Solja (Berlin) und Sabine Winter (Kolbermoor) findet das Damen-Turnier statt.