Empfang im WeiÃŸen Haus: Obama ehrt NHL-Champion KÃ¼hnhackl und die Penguins

Empfang im Weißen Haus: Obama ehrt NHL-Champion Kühnhackl und die Penguins

erschienen am 07.10.2016



US-Präsident Barack Obama hat Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl und die Pittsburgh Penguins im Weißen Haus für den Stanley-Cup-Sieg gewürdigt. Das Team um den Verteidiger aus Landshut hatte Mitte Juni den Titel in der nordamerikanischen Profiliga NHL geholt, der 24 Jahre alte Sohn der deutschen Ikone Erich Kühnhackl triumphierte dabei als dritter Deutscher nach Uwe Krupp (1996) und Dennis Seidenberg (2011).

"Das ist eine schöne Klammer für meine Präsidentschaft. In meinem ersten Jahr habt ihr Jungs den Cup geholt. Und nun seid ihr in meinem letzten Jahr wieder da", sagte Obama beim traditionellen Empfang in Washington: "2009 glich meine Haarfarbe allerdings mehr der des Pucks als der des Eises."

Obama lobte die Widerstandsfähigkeit der Penguins, die sich in der Finalserie mit 4:2 gegen die San Jose Sharks durchgesetzt hatten. "Mir gefällt am Erfolg dieses Teams am besten, dass es ihnen niemand zugetraut hat. Das ist mir sympathisch. Über mich wurde das gleiche gesagt."