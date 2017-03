Endspurt im Schneckenrennen - CFC trifft auf den Tabellenführer

Der Chemnitzer FC trifft am Samstag (Anstoß 14 Uhr) in der Dritten Liga auf Tabellenführer MSV Duisburg. Schon wieder ein Endspiel - für die Aufstiegsambitionen der Himmelblauen, die nur bei einem Sieg weiterleben.

Von Thomas Scholze

erschienen am 24.03.2017



Chemnitz. Nein, der Ofen ist noch nicht aus, die Saison lange nicht vorbei. Zehn Runden stehen aus, das Aufstiegsrennen in der Dritten Liga ist nach wie vor offen, der CFC weiterhin einer von elf Kandidaten für einen der ersten drei Ränge. "Das liegt aber nicht an unserer Stärke", sagt CFC-Sportdirektor Stephan Beutel, "sondern am Schwächeln der Konkurrenz. Wir liegen deutlich hinter unserem Plan, wollten zum jetzigen Zeitpunkt sieben, acht Punkte mehr auf dem Konto haben. Deswegen können wir mit der Situation auch nicht zufrieden sein."

Ist auch keiner. Nach drei Niederlagen in den letzten vier Spielen schwimmen die Felle langsam davon. "Wir haben einen starken Kader mit Klasse-Jungs, der Verein ist bei der Zusammenstellung finanzielles Risiko gegangen. Es kann für uns nur ein Ziel geben - den Aufstieg", betont Stephan Beutel. "Dafür können wir nicht nur auf weitere Patzer der Konkurrenz hoffen, sondern müssen selbst Punkte holen."

Auch am Samstag gegen den Tabellenführer. Was für den CFC spricht: Im Schneckenrennen in der Dritten Liga hat auch die Zebra-Schnecke von der Wedau das Tempo reduziert. Vor dem mühsamen 3:2-Erfolg am letzten Wochenende gegen Erfurt konnten die Duisburger vier Partien in Serie nicht gewinnen, schossen dabei gegen Magdeburg, Wiesbaden und Kiel nicht mal ein Tor. Noch ein Plus für die Himmelblauen: Daniel Frahn ist wieder fit, kann am Samstag einen erneuten Versuch unternehmen, seine Torflaute im Jahr 2017 zu beenden. Und: Mit Fabian Stenzel auf der rechten Abwehrseite und Björn Jopek im Zentrum kehren zwei wichtige Spieler zurück, die ihre vom 2:1-Erfolg gegen Paderborn mitgenommenen Sperren (Jopek nach Gelb-Rot, Stenzel nach der fünften Gelben) abgesessen haben.

Anders als Dennis Mast, der nach glatt Rot in der selben Partie noch zwei weitere Spiele zuschauen muss. "Wir haben versucht, die Sperre auf zwei Spiele herunterzuhandeln", sagt Stephan Beutel, "aber der DFB ist hart geblieben. Zwei Spiele Sperre seien das Mindeste für so ein rüdes Foul, und weil der Angriff von hinten kam, seien drei das richtige Strafmaß." Mast, der sich zuletzt in einer sehr guten Verfassung präsentierte, wird dem Team von Trainer Sven Köhler am Freitag fehlen. Wie auch der gesperrte Stefano Cincotta (Gelb-Rot in Osnabrück) sowie die verletzten Marc Endres und Jamil Dem. Am Donnerstag musste auch noch Dennis Grote das Training mit Rückenschmerzen abbrechen. Dinge, die gegen die Chemnitzer sprechen.

Wie auch der Blick ins Statistik-Archiv: Über 21 Jahre liegt der letzte CFC-Sieg gegen den MSV zurück. Ein Tor von René Hecker bescherte der Mannschaft von Trainer Reinhard Häfner am 29. November 1995 einen 1:0-Sieg. In der Dritten Liga standen sich beide Vereine bislang fünfmal gegenüber, gewinnen konnten die Himmelblauen keines davon. Das letzte Treffen auf der Fischerwiese - vom heutigen CFC-Kader waren Anton Fink, Fabian Stenzel und Philip Türpitz im August 2014 schon dabei - endete 0:0. Ein Ergebnis, das den Gästen am Samstag vielleicht genügen könnte, den Hausherren nicht. "Wir müssen jetzt auch mal so einen Gegner schlagen", fordert Stephan Beutel, "keine Ausreden mehr."

Voraussichtliche CFC-Aufstellung: Kunz - Stenzel, Dabanli (Mbende), Conrad, Bittroff (Koch) - Jopek, Danneberg - Türpitz, Fink, Grote (Hansch) - Frahn.