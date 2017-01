England: Arsenal besiegt Swansea und Clement

erschienen am 14.01.2017



Der FC Arsenal um Fußball-Weltmeister Mesut Özil hat Bayern Münchens ehemaligem Co-Trainer Paul Clement die erste Niederlage als Coach von Swansea City zugefügt. Am 21. Spieltag der englischen Premier League siegten die "Gunners" bei den Walisern mit 4:0 (1:0) und hielten als Tabellendritter den Kontakt zur Spitze. Mit einem Sieg im Prestigeduell bei Manchester United (17.00 Uhr) kann der FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp am Sonntag jedoch wieder bis auf Rang zwei vorrücken.

Für die Gastgeber trafen Vize-Europameister Olivier Giroud (37.) und der Chilene Alexis Sánchez (74.), Jack Cork (54.) und Kyle Naughton (67.) besiegelten die Niederlage ihrer Mannschaft mit zwei Eigentoren. Özil und dessen Nationalmannschaftskollege Shkodran Mustafi standen in der Startelf. Durch die Pleite fiel Swansea auf den letzten Rang zurück und hat einen Punkt Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Clement hatte in der Vorwoche beim 2:1 (1:0)-Sieg gegen Crystal Palace zum ersten Mal an der Seitenlinie gestanden.

Mit einer berührenden Choreographie verabschiedeten sich die Fans des FC Watford von ihrem früheren Trainer Graham Taylor. Im Vorfeld des Duells mit dem FC Middlesbrough (0:0) formten die Anhänger an der Vicarage Road mit Transparenten die Initialen des ehemaligen englischen Nationaltrainers und würdigten ihn mit Applaus und Fangesängen. Bereits zuvor hatten Fans vor dem Stadion Blumen, Trikots und Schals niedergelegt. Taylor, der Watford in der ersten seiner zwei Amtszeiten von der vierten in die erste Liga geführt hatte, war am vergangenen Donnerstag an einem Herzinfarkt gestorben.

Dank einer herausragenden Leistung von Englands Nationalstürmer Harry Kane erkämpfte derweil Tottenham Hotspur zwischenzeitlich Platz zwei. Beim 4:0 (2:0)-Erfolg der "Spurs" gegen West Bromwich Albion gelang dem Angreifer (12., 77., 82.) ein Dreierpack, außerdem unterlief Gareth McAuley (26.) ein Eigentor.

Ohne den wechselwilligen französischen Nationalspieler Dimitri Payet holte West Ham United den ersten Sieg nach zwei Niederlage in Serie. Gegen Crystal Palace siegte die Mannschaft von Teammanager Slaven Bilic mit 3:0 (0:0). Bilic hatte schon vor dem Spiel angekündigt, dass Payet nicht zum Kader gehören werde, da dieser offensiv auf einen Transfer drängt und verlauten ließ, nicht mehr für West Ham spielen zu wollen.