England: Arsenal und City 2:2 - Sané und Mustafi treffen

erschienen am 02.04.2017



Zwei deutsche Torschützen, kein Sieger: Der FC Arsenal und Manchester City haben in der englischen Fußball-Liga einen wichtigen Sieg im Kampf um das internationale Geschäft verpasst. City musste sich trotz zweimaliger Führung mit einem 2:2 (2:1) bei den Gunners begnügen und ist nach dem Derbysieg von Jürgen Klopps FC Liverpool am Samstag gegen den FC Everton nur noch Vierter. Arsenal belegt Rang sechs.

Nationalspieler Leroy Sané (5.) und der Argentinier Sergio Agüero (42.) hatten die Gäste zweimal in Führung gebracht. Theo Walcott (40.) und Weltmeister Shkodran Mustafi auf Vorlage von Mesut Özil (53.) retteten Arsenal einen Punkt.