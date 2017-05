England: Moyes verlässt Absteiger Sunderland

erschienen am 22.05.2017



Teammanager David Moyes ist beim englischen Erstliga-Absteiger FC Sunderland zurückgetreten. Wie der Fußball-Klub am Montag bekannt gab, wird der 54-Jährige die Black Cats in der kommenden Saison nicht in der zweitklassigen Championship betreuen. "Nachdem er unermüdlich dafür gearbeitet hat, den Abstieg aus der Premier League zu vermeiden, hat David sich entschieden, den Klub ohne Entschädigung zu verlassen. Das zeugt von Charakter", sagte Sunderlands Vorsitzender Ellis Short.

Moyes, in der Saison 2013/14 zehn Monate lang erfolgloser Nachfolger von Sir Alex Ferguson bei Rekordmeister Manchester United, hatte Sunderland erst im vergangenen Sommer übernommen. Nach 26 Niederlanden in 38 Ligaspielen wurden die Nord-Engländer allerdings Tabellenletzter, der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz betrug 16 Punkte.