England: Tottenham macht Chelsea Druck, Sané für ManCity erfolgreich

erschienen am 15.04.2017



Der zweimalige englische Fußball-Meister Tottenham Hotspur hat im Kampf um die Champions-League-Plätze einen wichtigen Erfolg gefeiert und Spitzenreiter FC Chelsea unter Druck gesetzt. Die Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino gewann ihr Heimspiel gegen den AFC Bournemouth klar mit 4:0 (2:0) und festigte mit nun 71 Punkten Platz zwei. Chelsea (75) tritt erst am Sonntag im Topspiel bei Rekordmeister Manchester United an (17.00 Uhr).

Auf Platz drei kletterte am Abend Manchester City. Der Klub von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola siegte beim FC Southampton mit 3:0 (0:0) und hat im Kampf um die Champions-League-Plätze mit 64 Zählern einen Punkt Vorsprung auf den FC Liverpool. Nationalspieler Leroy Sané verbuchte mit seinem Tor zum 2:0 (77.) seinen fünften Premier-League-Treffer, die weiteren Tore erzielten Vincent Kompany (55.) und Sergio Agüero (80.).

Leicester City verpasste derweil die Fortsetzung seines Aufschwungs unter Teammanager Craig Shakespeare. Der Sensationsmeister des Vorjahres verspielte bei Crystal Palace eine 2:0-Führung und holte beim 2:2 (1:0) nur einen Punkt, hat mit 37 Zählern aber immerhin neun Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Ex-Nationalspieler Robert Huth (6.) und Jamie Vardy (52.) trafen für Leicester, Yohan Cabaye (54.) und Christian Benteke (70.) für die Hausherren.

Beim siebten Sieg in Folge von Tottenham trafen Moussa Dembélé (16.), Heung-Min Son (19.), Harry Kane (48.) und Vincent Janssen (90.+2).