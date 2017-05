Enrique verabschiedet sich mit Pokalsieg von Barca

erschienen am 27.05.2017



Trainer Luis Enrique verabschiedet sich mit dem dritten Pokalsieg in Folge vom spanischen Fußball-Vizemeister FC Barcelona. Im Finale um die Copa del Rey in Madrid gewann Barca 3:1 (3:1) gegen CD Alaves und machte den 29. Cupgewinn perfekt. Nach dem Triple in seinem ersten und dem Double in seinem zweiten Jahr als Trainer muss sich Enrique zum Abschied mit nur einem Titel begnügen.

Lionel Messi (30.), Neymar (45.) und Paco Alcacer (45.+3) erzielten die Tore für den Favoriten, der in der Champions League schon im Viertelfinale ausgeschieden war und in der Meisterschaft dem Erzrivalen Real Madrid den Vortritt lassen musste. Für Alaves traf Theo Hernandez (33.).