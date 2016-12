Entscheidung bleibt: DTB verzichtet 2017 im Davis Cup auf Dustin Brown

erschienen am 07.12.2016



Der Deutsche Tennis Bund (DTB) bleibt hart: Wie Teamchef Michael Kohlmann am Mittwoch in Hamburg bestätigte, wird Dustin Brown (31) im kommenden Jahr nicht für den Davis Cup nominiert werden. Der Profi aus Winsen/Aller hatte in der abgelaufenen Saison auf einen Einsatz in der Relegation gegen Polen verzichtet und stattdessen an einem niederklassigen Challenger-Turnier teilgenommen.

Ausgeräumt sind dagegen die Differenzen mit Top-Talent Alexander Zverev, der 19-Jährige darf wieder mit einer Berufung ins Team rechnen. "Wenn die Leistung stimmt, wird er dabei sein", sagte Kohlmann.

Zverev hatte überraschend und kurzfristig auf eine Olympia-Teilnahme in Rio de Janeiro verzichtet und damit den Verband brüskiert. In seinem Erstrunden-Match trifft das deutsche Davis-Cup-Team vom 3. bis 5. Februar in Frankfurt auf Belgien.