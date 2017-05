Entscheidung in der 90. Minute: CFC unterliegt gegen SSV Jahn Regensburg

erschienen am 13.05.2017



Regensburg. In der dritten Bundesliga hat der Chemnitzer FC am Samstagnachmittag gegen Gastgeber SSV Jahn Regensburg mit 3:2 (1:0) verloren. Die Regenburger gingen in der 33. Minute in Führung. Erik Thommy spielte den Ball rechts in den Strafraum zu Benedikt Saller. Der hatte viel Platz schoss und die Kugel aus acht Metern am herauseilenden Chemnitzer Keeper Kevin Kunz vorbei links ins Tor.

In der 75. Minute gelang dem Regensburger Kolja Pusch das 2:0. Kurz vor Ende zogen die Chemnitzer zunächst nach: In der 83. und kurz darauf in der 85. Minute trafen Danny Breitfelder und Tom Baumgart.

Kurz vor Schluss wurde ein Ball von dem Regensburger Geipl abgefälscht von Marc Lais und wird so unhaltbar für den Chemnitzer Keeper.

Die Partie in der Regensburger Continental Arena verfolgten 12.113 Zuschauer.