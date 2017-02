Entspannt mit dem Rücken zur Wand

Trainer Pavel Dotchev bewegt sich mit Erzgebirge Aue vor dem Derby gegen Dynamo am Sonntag auf "einem schmalen Grat". In Dresden freut man sich über eine unerwartete Verjüngung des Kaders.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 25.02.2017



Aue/Dresden. Pavel Dotchev gab sich betont locker. Trotz der Lage als Tabellenletzter vor dem Derby, Sonntag um 13.30 Uhr gegen Dynamo Dresden bloß keine Nervosität zeigen, Zuversicht ausstrahlen - das war offenbar die Devise. Bei einem Thema musste sich der Trainer des FC Erzgebirge aber nicht anstrengen, um entspannt zu wirken. "Als ich die Nachricht gehört habe, musste ich schmunzeln. Das ist schon lustig", sagte der 51-Jährige, als er auf die plötzliche Verjüngung von Dynamo-Profi Aias Aosman angesprochen wurde.

Am Freitag bestätigte nämlich der Verein, dass der Mittelfeldspieler nicht 24, sondern erst 22 Jahre alt ist. Aosman war mit seinen Eltern als Kind aus Syrien nach Deutschland geflohen, sie hatten einen Asylantrag gestellt. Da für den Fünfjährigen jedoch keine Papiere mehr aufzufinden waren, wurde als Geburtsdatum der 1. Januar 1993 festgelegt. Nun ist die Geburtsurkunde aufgetaucht. Darin ist der 21. Oktober 1994 notiert. "Das ist schon ein tolles Gefühl, plötzlich jünger zu sein. Zum ersten Mal habe ich vor zwei Jahren davon gehört", zitierte die "Bild" Aosman. "Noch können wir uns Zeit lassen, den Marktwert zu erhöhen", sagte Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus mit einem breiten Lächeln dazu, dass das Geburtsdatum in Aosmans Dokumenten noch nicht geändert werden konnte. "Das habe ich im Fußball auch noch nicht gehört", meinte Dotchev. "Aber anders- herum wäre es aus Fußballsicht schlimmer gewesen, weil er in der Jugend dann immer gegen Jüngere gespielt hätte."

Dotchevs Lockerheit konnte am Freitag nicht ganz darüber hinwegtäuschen, dass das Derby aus gleich mehreren Gründen ein entscheidendes Spiel ist. Neben den nackten Zahlen - drei Punkten - und dem Prestige brauchen die Auer dringend ein Erfolgserlebnis. "Ich weiß, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Wir müssen gewinnen", erklärte Dotchev, dessen Team in den nächsten Wochen Partien gegen direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt erwarten. "Es schlägt die Stunde der Wahrheit. Es werden immer weniger Spiele und wir müssen die Kurve nach oben kriegen."

In den vergangenen zwölf Partien konnte der FCE nur eine für sich entscheiden. In einen positiven Lauf kamen die Erzgebirger gar nicht erst, weil zwei Siege hintereinander nicht gelangen. Aue spielt mit nur 18 Punkten aus 21 Partien die schwächste Zweitligasaison der Vereinsgeschichte -für Dynamo hingegen ist es mit 31 Zählern die beste Spielzeit im Fußball-Unterhaus. Das Derby kommt Dotchev gerade recht: "Dass es auch um das Prestige geht, macht das Spiel für beide wichtig. Ich denke, dass die Tabelle in so einer Partie keine Rolle spielt." Neuhaus, dem anders als Dotchev mit Akaki Gogia und Florian Ballas zwei Stammspieler fehlen, bestätigte gestern diese Annahme - allerdings aus dem Blickwinkel des Klubs, der aufgrund der Tabellenlage im Mittelfeld weder viel verlieren noch gewinnen kann. "Das spielt keine Rolle, beide Mannschaften wissen um den Stellenwert." Die schwierigste Aufgabe für den Auer Fußballlehrer war es, in der Vorbereitung den "schmalen Grat" zwischen gesunder und ungesunder Anspannung zu finden. Am Donnerstag gab der Coach seinen Profis frei. "Wir brauchen ein heißes Herz, aber einen klaren Kopf", so Dotchev. "Wir dürfen nicht übermotiviert sein. Diese Gefahr besteht natürlich, wenn eine Woche über nichts anderes mehr gesprochen wird als über dieses Spiel." Das Derby wird auch in der nächsten Woche das vorherrschende Thema im Lößnitztal sein - das ist sicher. Noch offen ist, wie entspannt Dotchev sich dann noch geben kann.

Daten, Fakten, Personalien Aue gegen Dresden: Das traditionsreiche Duell elektrisiert von jeher die Massen. Am 5. Juli 1953 kamen 50.000 Zuschauer ins Berliner Walter-Ulbricht-Stadion, um das Entscheidungsspiel um die DDR-Meisterschaft zu sehen. Die Elbestädter gewannen die Partie 3:2 nach Verlängerung. Die Tore für die Erzgebirger schossen Tröger und Günther. Den höchsten Sieg in der DDR-Oberliga feierte Wismut Aue gegen die SG Volkspolizei Dresden, den Vorgängerverein der SGD, im Jahr 1951. Mit 5:0 schossen die Auer die Gäste aus dem Stadion. Der Trainer der glücklichen Sieger hieß Walter Fritzsch, der später wiederum Dynamo zu großen Erfolgen führte. Den Dresdnern gelang der höchste Sieg gegen den "Kumpelverein" 1983 mit einem 6:0. Das Sachsenderby war besonders auch in den 70/80er-Jahren ein Zuschauermagnet. Im April 1984 sahen 22.000 Fans einen knappen 2:1-Sieg der Dresdner in Aue. In der Partie unter der Leitung von Adolf Prokop gingen die Gäste durch Minge und Stübner in Führung. Bauer gelang nur noch den Abschlusstreffer. Mit der Wende kam die Wende in der Statistik. Sprach sie zu Oberligazeiten klar für die Schwarz-Gelben (32 Siege für Dresden, 12 für Aue), so drehten die Lila-Weißen den Spieß nach 1990 um. Nur fünf Niederlagen kassierten die Auer in 29 Spielen. 14- mal verließen sie den Platz als Gewinner. Im Hinspiel siegten sie 3:0 bei den Dynamos, die die höchste Heimniederlage der Saison kassierten. In der 2. Bundesliga konnte der FCE von elf Spielen sieben gewinnen und kassierte nur zwei Niederlagen.