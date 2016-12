Enttäuschender Saisonstart für Boardercrosser

erschienen am 16.12.2016



Die deutschen Boardercrosser haben in Montafon/Österreich einen Weltcup-Auftakt zum Vergessen erlebt. Paul Berg aus Konstanz erreichte als einziger Starter von Snowboard Germany die Finals, schied dort aber als Letzter seines Laufes bereits in der ersten Runde aus. Am Ende blieb ihm Platz 31.

Der erste Saisonsieg ging an Hagen Kearney aus den USA, für den der Erfolg eine Premiere war. Zunächst galt Omar Visintin als Sieger, nach einem Protest wegen eines Fehlers bei der Öffnung der Startgates musste der Endlauf aber wiederholt werden und der Italiener wurde Zweiter.

Bei den Frauen gewann die Australierin Belle Brockhoff, die bereits das Abschluss-Rennen der vergangenen Saison für sich entschieden hatte.