Entwarnung bei Robben, Boateng und Ribéry im Training

erschienen am 14.11.2016



Fußball-Rekordmeister Bayern München kann im Schlagerspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund auf Starspieler Arjen Robben zurückgreifen. Bei einer Untersuchung des 32-Jährigen wurde am Montag nach Angaben der Bayern keine gravierende Verletzung festgestellt. Robben war am Sonntag beim 3:1-Sieg der Niederlande in Luxemburg wegen Oberschenkelproblemen zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Vor dem Bundesliga-Hit haben in Fußballer des Jahres Jerome Boateng und Franck Ribéry unterdessen zwei zuletzt verletzte Asse des FC Bayern am Montag am Mannschaftstraining teilnehmen können. Boateng laborierte an Knieproblemen, Ribéry hatte einen Muskelfaserriss erlitten. Während der Einsatz von Boateng und Ribéry am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Dortmunder Signal Iduna Park noch offen ist, erhielt Robben grünes Licht.

Bei der Bayern-Trainingseinheit am Montag fehlte allerdings Torjäger Robert Lewandowski. Lewandowski war vorzeitig von der polnischen Nationalmannschaft zurückgekehrt. Javi Martínez trainierte individuell.