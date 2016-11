Erfolgsduo bleibt: Nach Lieberknecht verlängert auch Arnold in Braunschweig

erschienen am 10.11.2016



Zweitliga-Spitzenreiter Eintracht Braunschweig setzt in der sportlichen Führung weiter auf sein Erfolgsduo. Nach Trainer Torsten Lieberknecht (43) hat nun auch Sportchef Marc Arnold seinen Vertrag bei den Löwen verlängert. Der 46-Jährige unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis 2019, wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten.

"So eine Vertragsverlängerung macht man nicht zu hundert Prozent von der aktuellen Situation abhängig", sagte Arnold dem SID nach seiner Entscheidung. Eine Rolle habe auch der Verbleib von Lieberknecht gespielt: "Ich glaube, dass es für beide wichtig war, dass der andere auch hierbleibt."

Über die aktuelle Erfolgsstory sei er logischerweise "sehr glücklich. Wir sind ein ambitionierter Verein, der vor nicht allzu langer Zeit in der Bundesliga gespielt hat", sagte Arnold: "Wenn sich die Chance ergibt, wollen wir sie natürlich auch wieder wahrnehmen. Aber es sind noch über 20 Spiele zu spielen, und das ist noch ein weiter Weg."

Das Team der Braunschweiger sieht er durchaus in der Lage, sich im weiteren Saisonverlauf in der Spitze zu halten. "Wir haben auf fast jeder Position eine hohe Konkurrenzsituation. Das animiert zu guten Trainingsleistungen und aktuell auch zu guten Spielleistungen - und damit zu guten Ergebnissen. Was dabei dann am Ende herauskommt, werden wir sehen", sagte Arnold.

Arnold ist seit 2008 in Braunschweig im Amt und formte zusammen mit Lieberknecht die Mannschaften, die in die 2. Liga (2011) und schließlich in die Bundesliga (2013) aufstieg. Nach dem Abstieg 2014 klopft der Traditionsklub nun erneut an die Tür zum Oberhaus. Lieberknecht hatte vor einem Monat bis 2020 verlängert.