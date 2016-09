Ermittler bestehen auf Bach-Aussage zu Ticketskandal

erschienen am 09.09.2016



Im Ticketskandal der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro besteht die brasilianische Polizei auf eine Zeugenvernehmung von IOC-PrÀsident Thomas Bach. Den Anspruch auf eine Aussage Bachs im Ermittlungsverfahren gegen das irische IOC-Exekutivmitgloied Patrick Hickey unterstrichen die Ermittler erneut auf einer Pressekonferenz in der Olympiastadt.

"Wir wollen Thomas Bach als Zeugen befragen, weil er in Emails auftaucht und wir bestimmte Unklarheiten aufklÀren möchten", erklÀrte Ronaldo Oliveira von der zustÀndigen Ermittlungskommission.

Die Fahnder interessieren sich fĂŒr HintergrĂŒnde einer Email-Korrespondenz zwischen Hickey und Bach ĂŒber zusĂ€tzliche KartenwĂŒnsche des Iren fĂŒr die Olympia-WettkĂ€mpfe. "Herr Bach hat nicht geantwortet, aber wir wissen, dass Herr Hickey 296 Sondertickets erhalten hat, und dazu wollen wir den IOC-PrĂ€sidenten befragen", erlĂ€uterte Oliveiras Kollege Ricardo Barbose de Souza die Absichten der Polizei. Das IOC hat in bereits mehrfach betont, dass Ticket-Angelegenheiten nicht zum Aufgabenfeld seines PrĂ€sidenten gehören.

Hickey war wĂ€hrend der Spiele in Rio wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Olympia-Tickets verhaftet worden. Die Ermittler hatten geplant, Bach bei seinem ursprĂŒnglich erwarteten Besuch der Paralympics zu befragen, doch sagte der Fecht-Olympiasieger von 1976 seine Teilnahme an der Eröffnungsfeier kurzfristig ab und verzichtet IOC-Angaben zufolge wegen anderweitiger Termine auf eine erneute Reise nach Rio. Wie die brasilianischen Ermittler Bachs Aussage nun aufnehmen wollen, blieb auf der Pressekonferenz offen.