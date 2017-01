Erneut kein Training - aber Abfahrt in Zauchensee soll stattfinden

erschienen am 13.01.2017



Die für Samstag geplante Weltcup-Abfahrt der Frauen im österreichischen Altenmarkt-Zauchensee soll trotz der aktuellen Wetterkapriolen stattfinden. Das am Freitag wegen starken Schneefalls und Nebels abgesagte Training soll am Samstag vor dem jetzt für 11.15 Uhr angesetzten Rennen gefahren werden. Wegen der widrigen Verhältnisse gab es bisher noch keine Testfahrt, diese ist aber Voraussetzung für ein Rennen.

Allerdings sind für die Nacht auf Samstag weitere Schneefälle vorhergesagt. Dennoch entschied sich der Internationale Skiverband FIS gegen die ebenfalls erwogene Variante, die Abfahrt mit dem in der kommenden Woche in Garmisch-Partenkirchen angesetzten Super-G zu tauschen. Am Sonntag ist in Zauchensee, wo Olympiasiegerin Lindsey Vonn (USA) nach ihrer Oberarm-Verletzung ihren Saisoneinstand geben will, zudem eine alpine Kombination geplant.