Erneut ohne Trapp: PSG mit nächster Niederlage

erschienen am 17.12.2016



Frankreichs Fußballmeister Paris St. Germain schlittert in der Ligue 1 in eine handfeste Krise und droht weiteren Boden im Titelkampf zu verlieren. Ohne Torwart Kevin Trapp, der erneut auf der Bank saß, unterlag der Champions-League-Achtelfinalteilnehmer bei EA Guingamp mit 1:2 (0:0) und wartet seit drei Spielen auf einen Sieg.

Yannis Salibur (66.) und Nill De Pauw (70.) brachten Provinzklub Guingamp (7000 Einwohner) in Front. Edinson Cavani (80.) gelang nur noch der Anschlusstreffer für Paris (36 Punkte). Der vom früheren Bundesliga-Coach Lucien Favre trainierte OGC Nizza (40) kann am Sonntag gegen Aufsteiger Dijon FCO auf sieben Punkte davonziehen.