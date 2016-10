Erste EM-Medaillenchancen für deutsche Damen-Doppel

erschienen am 21.10.2016



Die beiden Damen-Doppel haben dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) bei der EM in Budapest die ersten Medaillenchancen erspielt. Die Olympia-Teilnehmerinnen Petrissa Solja/Shan Xiaona (Berlin) benötigen nach dem Einzug ins Viertelfinale (Samstag) ebenso nur noch einen Sieg für einen Podestplatz wie Kristin Silbereisen/Sabine Winter (Kolbermoor). Solja/Shan setzten sich mit 4:1 gegen ein französisches Paar durch, Silbereisen/Winter siegten ebenfalls in fünf Sätzen gegen ein spanisches Doppel.

Zwei EM-Medaillen im Damen-Doppel hatten DTTB-Spielerinnen bisher erst zweimal und zuletzt vor drei Jahren gewonnen. 2013 im österreichischen Schwechat holten Solja und Winter den dritten und bislang letzten Doppel-Titel im deutschen Finalduell mit Shan und Zhenqi Barthel. Bei der EM im Vorjahr in St. Petersburg hatten die DTTB-Damen einen Podestplatz im Doppel verpasst.