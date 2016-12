Erste Saison ohne Mick Schumacher: ADAC Formel 4 weiter beliebt

erschienen am 22.12.2016



Auch ohne Mick Schumacher erfreut sich die ADAC Formel 4 weiterhin großer Beliebtheit. Wie der Veranstalter am Donnerstag mitteilte, sind bereits 28 von 35 Startplätzen für die kommende Saison vergeben. Am 28. Februar läuft die Meldefrist aus, die Saison startet am letzten April-Wochenende in Oschersleben. Mick Schumacher, der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Micha el Schumacher, der in ersten beiden Saisons der noch jungen Formel-Nachwuchsserie gefahren war, strebt einen Wechsel in die Formel 3 an.

Die ADAC Formel 4 wird weiterhin im Rahmenprogramm des ADAC GT Masters fahren. Für die insgesamt elfte Saison der "Liga der Supersportwagen" sind bereits 34 Startplätze vergeben. Auch die Tourenwagenmeisterschaft ADAC TCR Germany ist weiter beliebt, vier Monate vor dem Start ihrer zweiten Saison gibt es bereits 32 Nennungen.