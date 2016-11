Erster Schnee für Weltcup in Klingenthal

erschienen am 09.11.2016



In der Vogtland-Arena wird momentan Kunstschnee für den Skisprungweltcup am 3./4. Dezember hergestellt. Aus zwei Containern werden die Schneekristalle über Rohre in den Schanzenauslauf transportiert und zu einem Berg angehäuft. Die Maschinen eines italienischen Herstellers können Schnee auch bei zweistelligen Plusgraden produzieren. Je nach Wetterlage soll das kostbare Weiß mit dem Pistenbully Ende November auf dem Schanzenauslauf verteilt werden. Ab minus 3 Grad Celsius ist es außerdem möglich, die fest an der Schanze installierten Schneekanonen in Betrieb zu nehmen, sagt Marcus Stark, Vizepräsident des austragenden VSC Klingenthal. Mindestens 30 Zentimeter Schneehöhe sind notwendig.

Ticketverlosung "Freie Presse" verlost jeweils für den Teamwettkampf (3. Dezember, Beginn 16.10 Uhr) und für das Einzelspringen am Tag danach (15.00 Uhr) 5-mal zwei Freikarten im FIS-Family-Bereich. Wer die weltbesten Schanzenadler live sehen will, kann am Donnerstag ganztägig unter 0137 8801121 anrufen und sein Glück versuchen. Ein Anruf aus dem Festnetz kostet 50 Cent, Mobilfunkpreise können teils erheblich abweichen.