Erstes Heimspiel seit vier Jahren: Irak gewinnt gegen Jordanien

erschienen am 02.06.2017



Nach Aufhebung einer Sperre durch den Fußball-Weltverband FIFA hat die Nationalmannschaft des Irak ihr erstes Heimländerspiel seit vier Jahren gewonnen. Die Gastgeber besiegten in Basra Jordanien mit 1:0 (1:0). Den Treffer des Tages erzielte Alaa Abdul-Zahra in der 14. Minute.

Nach offiziellen Angaben sicherten insgesamt 5000 Polizisten und Ordnungskräfte die Austragung der Partie ab. "Wir hoffen, dass wir nun bald auch wieder Pflichtspiele in unserem Land austragen dürfen", sagte Ali Jabbar, Generalsekretär des irakischen Verbandes.

Die FIFA hat die Heimspielsperre für das krisengeschüttelte Land bislang nur auf Bewährung aufgehoben. Binnen drei Monaten soll eine endgültige Entscheidung fallen.