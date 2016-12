Erstmals keine Sächsin beim Weltcupauftakt am Start

Nach ihrem Horrorsturz in Norwegen kämpft Skispringerin Ulrike Gräßler um die Rückkehr auf die Schanze. Die Nachfolgerinnen brauchen noch Zeit.

Von Thomas Prenzel

erschienen am 02.12.2016



Chemnitz. Ihre Ausrüstung vom Deutschen Skiverband (DSV) hat Ulrike Gräßler Ende Oktober bei der offiziellen Einkleidung in Ingolstadt erhalten. Wann und ob die 29-Jährige vom VSC Klingenthal wieder auf eine Schanze steigen kann, entscheidet sich Mitte Januar bei einer Nachuntersuchung in der Berliner Charité. Entsprechend blickt die beste sächsische Skispringerin mit gemischten Gefühlen auf die heute in Lillehammer beginnende Weltcupsaison: "Einerseits freue ich mich, die Wettkämpfe zu verfolgen. Andererseits schmerzt es aber, nicht selbst dabei sein zu können."

Das Wort "schmerzen" trifft es bestens, wenn man ihre Krankenakte nach dem verhängnisvollen Horrorsturz beim Continentalcup am 11. Dezember 2015 im norwegischen Notodden liest: acht Rippen gebrochen, die Lunge geschädigt, Schlüsselbein links kompliziert gebrochen, vorderes Kreuzband gerissen, beide Menisken im Knie kaputt, linkes Band am Daumen gerissen, ein loser Knorpel und ein Bänderschaden im Fußgelenk. Kaum zu glauben, dass Ulrike Gräßler den Traum von der Schanzenrückkehr noch lebt. Nach Operationen (die letzte am Fuß im August), vielen Stunden Rehabilitation und Physiotherapie sagt die Eilenburgerin: "Dank der Ärzte und Physiotherapeuten ist alles wieder recht gut verheilt. Das Hauptproblem besteht darin, dass mein linkes Fußgelenk noch zu unbeweglich ist. Aber da bin ich optimistisch, dass dies noch besser werden kann."

Dass ihr durch den Sturz nun schon der zweite Winter wegbricht, schlägt aber aufs Gemüt, gibt sie unumwunden zu. Denn kaum eine andere Athletin hat den Kampf und die Entwicklung des Damenskispringens bis zur olympischen Anerkennung so intensiv mitgestaltet wie Ulrike Gräßler. Bei der ersten WM 2009 in Liberec holte sie Silber, auch bei der olympischen Premiere in Sotschi gab sie 2014 ihre Visitenkarte ab, belegte grippegeschwächt Rang 22. Bronze im Mixed-Team bei der WM 2013 im Fleimstal war ihr letzter großer Erfolg.

Auf solche Ergebnisse müssen die Fans in Sachsen wohl eine Weile warten. Aktuell fliegt keine junge Dame aus dem Erzgebirge oder Vogtland im Dunstkreis der Weltelite. Zwar wurden mit der Gründung eines sächsischen Ladyteams früh die Weichen gestellt, doch braucht es offenbar viel Geduld, um erst einmal national an die Spitze zu kommen. Mit Henriette Kraus (17 Jahre), Arantxa Lancho (16) oder Richard Freitags Schwester Selina (15) gibt es einige Talente, die hoffen lassen.

Die Weltspitze wurde zuletzt vom 20-jährigen Sprungfloh Sara Takanashi aus Japan, 44-malige Weltcupeinzel- und zuletzt dreimal in Serie Weltcupgesamtsiegerin, bestimmt. Bundestrainer Andi Bauer hat ein sechsköpfiges Team mit Olympiasiegerin Carina Vogt an der Spitze für Lillehammer nominiert. Bauer nennt Podiums- bzw. Top-Ten-Ergebnisse als Saisonziel.

Ob Sarah Hendrickson schon wieder dieses Niveau verkörpert, ist offen. Die Weltmeisterin von 2013 aus den USA hat nach einem Jahr Komplettausfall wegen eines Kreuzbandrisses im Olympiaort von 1994 ihr Comeback angekündigt. Vielleicht eine Nachricht, die Ulrike Gräßler ein bisschen Mut macht.

Deutsches Weltcupaufgebot

Katharina Althaus (20 Jahre/Oberstdorf), Anna Rupprecht (19), Carina Vogt (24/beide Degenfeld), Juliane Seyfarth (26/Ruhla), Ramona Straub (23/Langenordnach), Svenja Würth (23/Baiersbronn).