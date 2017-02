Erstmals nach Hinspiel-Heimniederlage weiter: Gladbach schreibt Vereinsgeschichte

erschienen am 24.02.2017



Borussia Mönchengladbach hat bei dem dramatischen Einzug ins Achtelfinale der Europa League ein neues Kapitel Vereinsgeschichte geschrieben. Nie zuvor hatten die Fohlen eine Heimniederlage im Europapokal auswärts wettgemacht. Dies gelang der Mannschaft von Trainer Dieter Hecking beim 4:2 (1:2) beim AC Florenz am Donnerstagabend eindrucksvoll. Das Hinspiel hatte Gladbach im Borussia Park in der vergangenen Woche mit 0:1 verloren.

Trainer Dieter Hecking lobte insbesondere die Moral seines Teams. "Es war für die Spieler ein einmaliges Erlebnis, nach diesem Rückstand noch zurückzukommen. Da kann ich nur den Hut ziehen", sagte der Coach bei Sky: "Wir sind dabei und ich glaube, dass wir uns sehr viel Respekt für diesen Wettbewerb erarbeitet haben."

Nach den Gegentreffern durch Nikola Kalinić (15.) und Borja Valero (29.) drehte die Borussia die Partie noch durch Kapitän Lars Stindl (44., Foulelfmeter, 47., 55.) und Andreas Christensen (60.). "Das sagt einiges über die Mannschaft, dass wir diesen Rückstand noch aufgeholt haben", sagte Jannik Vestergaard bei Sport1. Der dänische Innenverteidiger hatte vor dem 0:2 gepatzt und den Ball völlig unbedrängt verloren. "Zum Glück bin ich ein Teil einer sehr guten Mannschaft, die so etwas ausbügelt und aus einer schwierigen Ausgangssituation zurückkommt", sagte er.