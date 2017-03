Erzgebirge Aue: Keine Tore im Test gegen Brest

erschienen am 24.03.2017



Aue. Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat in einem Test gegen den weißrussischen Erstligisten Dinamo Brest am Freitag 0:0 gespielt. Der Kontrahent war extra für diese Partie ins Sparkassen-Erzgebirgsstadion nach Aue angereist. Nächste Woche beginnt die Saison in Weißrussland. Bei der Generalprobe setzte der Gegner auf Auer Seite alle Profis mit Ausnahme des verletzten Stürmers Albert Bunjaku ein. In der Halbzeit wechselte FCE-Trainer Domenico Tedesco komplett durch. Ein Torerfolg wollte vor 425 zahlenden Zuschauern aber nicht gelingen. Nach der Punktspielpause wegen der WM-Qualifikation bestreitet der FCE nächste Woche am Freitag (18.30 Uhr) sein nächsten Ligaspiel daheim gegen den FC St. Pauli. (sesi)