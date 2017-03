Erzgebirge Aue: Noch kein neuer Trainer gegen Bielefeld dabei

erschienen am 03.03.2017



Aue. Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue tritt in der Partie bei Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr) ohne neuen Cheftrainer an. Robin Lenk, Max Urwantschky und Werner Schoupa werden die Verantwortung auf Seiten der Veilchen tragen. Das gab FCE-Präsident Helge Leonhardt am Freitag bekannt. Die einstigen Assistenten des am Dienstag zurückgetretenen Cheftrainers Pavel Dotchev genießen das Vertrauen des Vorstandes, erklärte der Vereinschef.

Eine Entscheidung, wer neuer Coach bei den Veilchen wird, soll nächste Woche fallen. "Wir arbeiten sehr intensiv. Aber das ist ein sehr wichtiger Posten, den man nicht in drei oder vier Tagen neu besetzen kann. Hier geht Sorgfalt vor Eile", sagte Leonhardt, der keine Namen von Kandidaten kommentierte.

Lenk geht davon aus, dass die Mannschaft in Bielefeld eine positive Reaktion zeigen wird. "Die Körpersprache war in den Trainingseinheiten sehr gut. Am Dienstag war bei vielen Spielern Betroffenheit da. Es ist aber auch eine Chance für einige. Man merkt, dass ein Ruck durch das Team gegangen ist", sagte der 32-Jährige. Verzichten muss der FCE neben dem verletzten Simon Skarlatidis auch auf Calogero Rizzuto, der nach der fünften Gelben Karte gesperrt ist. (sesi)