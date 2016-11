Erzgebirge Aue: Zweckoptimismus gegen hängende Köpfe

Nach dem 1:2 gegen den 1. FC Nürnberg versucht man beim FCE, die Ruhe zu bewahren. Trainer Pavel Dotchev betont trotz der mageren Punktausbeute positive Aspekte.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 06.11.2016



Aue. "Da bekomme ich Augenkrebs!" - Pavel Dotchevs Kommentar zur Tabellensituation seiner Mannschaft in der 2. Bundesliga fiel nach dem 1:2 (0:1) am Freitagabend gegen den 1. FC Nürnberg eindeutig aus. Mit zehn Zählern steht der FC Erzgebirge Aue nach zwölf Spieltagen auf Relegationsrang 16. Da hätte sich der FCE-Trainer mit einem Remis gegen die Franken zufrieden gegeben. "Ein Punkt wäre ein Schritt in die richtige Richtung gewesen", erklärte Dotchev, nachdem Aue zum dritten Mal in Folge leer ausging.

Generell wurde am Freitagabend häufig der Konjunktiv bemüht. "Normalerweise gehst du nach dem Ausgleich als Verlierer vom Platz. Das ist eigentlich der Genickbruch", analysierte FCN-Coach Alois Schwartz die Partie. Aue hatte die Chancen, doch sie wurden in Person von Adam Susac und Nicky Adler liegengelassen. Letztgenannter hatte in der 60. Minute gegen seinen Ex-Club für den Ausgleichstreffer auf der Baustelle Erzgebirgsstadion gesorgt. "Wenn es bei dir läuft, legst du nach dem 1:1 die Führung nach. Bei uns ist es aber derzeit umgekehrt", haderte Dotchev.

"Nürnberg hat gewonnen, weil sie einen positiven Lauf haben. Je länger das Spiel dauert, desto mehr fangen unsere Jungs an, nachzudenken: 'Wann bekommen wir das Gegentor?' - Und dann kriegen wir es auch", erklärte der 51-Jährige. "Das Spiel ist im Kopf verloren worden." Wegen der anstehenden Länderspiele hat er nun eine Woche mehr Zeit als üblich, um seine Mannschaft wieder aufzurichten. In den Augen von Adler ist die Pause jedoch kein Vorteil für die Veilchen: "Die Niederlage schleppt man jetzt viel länger mit sich herum."

Weil Tabelle und Ergebnisse nicht als Motivation taugen, stellte Dotchev die Leistung gegen die formstarken Franken in den Mittelpunkt. Man habe nach dem Debakel in München (2:6) die Stabilität wiedergefunden, wenige Chancen zugelassen. Torschütze Adler, nach Verletzungspause erstmals zurück in der Startformation, und Innenverteidiger Susac, zum ersten Mal diese Saison von Beginn an auf dem Platz, präsentierten sich stark. "Was ich auf dem Platz gesehen habe, motiviert mich. Wir haben viele Sachen richtig gemacht", so der Deutschbulgare, der sich selbst bei einer Durchhalteparole ertappte: "Langsam werde ich müde zu betonen, dass wir - ausgenommen das 2:6 gegen 1860 - in jeder Partie mit dem Gegner mithalten konnten." Vier oder fünf Punkte mehr wären gemessen an der Leistung verdient, rechnete Dotchev vor. "Dann hätten wir ein ganz anderes Thema."

Ein Thema brachte der Trainer ins Gespräch, ohne explizit danach gefragt worden zu sein: die Sicherheit seines Arbeitsplatzes. "Irgendwann kommt ein Punkt, dann ist der Verein gezwungen zu handeln: Sollte ich die Mannschaft nicht mehr erreichen oder die Fans ungeduldig werden. Das sind die Mechanismen des Geschäfts." Bei den Vereinsoberen scheint der Trainer aktuell nicht infrage zu stehen.

Dotchev tat am Freitagabend gut daran, trotz der Enttäuschung nicht im Konjunktiv zu versinken, sondern nach vorne zu blicken. Gegen Hannover 96 steht in zwei Wochen eine schweres Auswärtsspiel auf dem Programm. "Partien, in denen wir nichts zu verlieren haben, müssen in dieser Phase nicht schlecht sein. Wir können nur gewinnen", sagte er. Klingt nach Zweckoptimismus gegen hängende Köpfe.

Ein psychologischer Kniff aus der Aufstiegssaison lässt sich laut Dotchev nicht aus der Kiste holen. In der 3. Liga hatte der Trainer bis zur Schlussphase den Blick auf die Tabelle verweigert, der Aufstieg war lange offiziell kein Thema. Ob sich seine Spieler ebenfalls daran gehalten hatten, darf bezweifelt werden - aber am Ende ging es auf: Nur selten wirkte es so, als würde Lage in der Liga, die Füße der Spieler schwer werden lassen. "In der aktuellen Situation beschäftigt uns die Tabelle. Man kann das nicht ausblenden", erklärte Dotchev. Gegen "Augenkrebs" kann also nur eines helfen: Punkte.