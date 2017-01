Erzgebirge Aue beendet Blitzturnier gegen Erstligisten torlos

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 10.01.2017



Torre-Pacheco. Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat ein Blitzturnier im Trainingslager in Spanien gegen Bundesligist VfL Wolfsburg und den Schweizer Erstligisten FC Sion mit zwei torlosen Remis beendet. Die Veilchen zeigten am Dienstagnachmittag starke Leistungen, um vor dem gegnerischen Tor zahlreiche Chancen fahrlässig liegen zu lassen.

Gegen die Niedersachsen wartete Aue nur kurz in der geordneten Defensive ab. Nach etwa zehn Minuten erspielte sich der FC Erzgebirge ein deutliches Übergewicht und zahlreiche Torchancen. Doch weder Simon Skarlatidis (14.), Pascal Köpke (15.), Clemens Fandrich (24.) noch Nicky Adler (33.) konnten den Ball aus aussichtsreicher Position im Tor unterbringen. Auf der Gegenseite war FCE-Torwart Martin Männel nur einmal gefordert, als er einen abgefälschten Schuss von Riechedly Bazoer entschärfte.

FCE-Trainer Pavel Dotchev tauschte gegen Sion mit Ausnahme von Männel das komplette Team aus. Am Geschehen änderte das nichts: Aue war die bessere Mannschaften, verpasste aber, die Kugel im Tor unterzubringen. Probespieler Florian Trinks vergab gleich dreimal gute Möglichkeiten, einmal köpfte Martin Toshev aus kurzer Distanz neben das Tor.

Der VfL Wolfsburg hatte in den ersten 45 Minuten des Blitzturniers durch Tore von Mario Gomez (15.) und Yunus Malli (44.) 2:1 gegen die Schweizer gewonnen. Für Sion traf Karim Bertelli zum zwischenzeitlichen Ausgleich.



Ergebnisse:

Wolfsburg - Sion 2:1: Tore: 1:0 Gomez (15.), 1:1 Bertelli (27.), 2:1 Malli (44.)

Aue - Wolfsburg 0:0: Aue: Männel - Rizzuto, Kalig, Breitkreuz, Hertner - Skarlatidis, Samson, Fandrich, Adler - Nazarov, Köpke. Wolfsburg: Casteels - Vierinha, Bruma, Rodriguez (15. Knoche), Gerhardt - Guilavogui (15. Träsch), Gustavo (15. Bazoer) - Blaszczykowski, Malli, Ntep (29. Brekalo) - Gomez (29. Mayoral)

Aue - Sion 0:0: Aue: Männel - Riedel, Riese, Susac, Kaufmann - Handle, Pepic, Kvesic, Soukou - Trinks Toshev.

Sion: Fickentscher - Maceiras, Zverotic, Ndoye, Morgado - Toma - Itaperuna, Sierro, Adao, Pinga - Bia