Erzgebirge Aue gegen Hannover: Eine Liga, zwei Welten

Dass vor dem 13. Spieltag beide Clubs unter Zugzwang stehen, verdeutlicht den Unterschied zwischen den Sachsen und den Niedersachsen. Obwohl es noch keine Pflichtpartie zwischen den Vereinen gab, kennt man sich gut.

Von Sebastian Siebertz

erschienen am 18.11.2016



Aue. Noch nie stand der FC Erzgebirge nach zwölf Partien in der 2. Bundesliga schlechter da als jetzt. Mindestens zwölf Zähler sammelten die Veilchen. Diesmal sind es fünf Spieltage vor der Winterpause gerade einmal zehn. "Wir müssen Punkte holen, um uns Winterspeck anzufressen", erklärte FCE-Trainer Pavel Dotchev gestern. Treffender wäre allerdings: Aue braucht dringend etwas Zählbares, um nicht zu verhungern. Doch auf dem Programm steht morgen keine Schonkost für Unterernährte, sondern mit dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 (13 Uhr/Sky) ein schwerer Brocken.

Ein Pflichtspiel zwischen den Niedersachsen und Sachsen gab es noch nicht - genauso wenig wie Gemeinsamkeiten. 96 hat bei Heimspielen in dem rund 50.000 Zuschauer fassenden Stadion einen Schnitt von 37.900 Besuchern - nach Stuttgart der zweithöchste der 2. Bundesliga. Auf der Baustelle in Aue liegt der Schnitt in dieser Saison bei 8200 (Rang 17). Knapp 7000 Mitglieder zählt der Kumpelverein, mehr als 21.000 die "Roten". Auch im Vergleich der Kader werden die Unterschiede deutlich. Die Internetseite transfermarkt.de taxiert den Wert der Hannoveraner auf mehr als 33 Millionen Euro. Die 30 FCE-Profis bringen es zusammen auf 10,5 Millionen.

Dementsprechend unterschiedlich sind auch die Ansprüche. Aue kämpft um jeden Punkt gegen den Abstieg, in Hannover ist man mit Rang vier unzufrieden. 96-Präsident Martin Kind forderte in den verbleibenden fünf Spielen der Hinrunde zwölf Punkte - ein Sieg zu Hause gegen den Tabellen-16. aus dem Erzgebirge ist dabei wohl fest eingeplant.

"Wir sind absoluter Außenseiter", fasste Dotchev gestern zusammen und versuchte dem Positives abzugewinnen: "Vielleicht brauchen wir auch einen Gegner, gegen den wir nichts zu verlieren haben." Bedenken hat der 51-Jährige jedoch schon, wenn er an die Kulisse denkt. Der Fußballlehrer hatte bei einigen seiner Spielern immer wieder Respekt vor großen Stadien und Namen ausgemacht. Darauf will er bei der Aufstellung morgen achten. "Es geht nicht nur um die sportliche Stärke, sondern auch um die mentale", meinte der Coach und denkt an das 2:6 in der Allianz-Arena gegen 1860. "Wir haben in München diese Erfahrungen gemacht, das zweite Mal werden wir es besser lösen." Auf eine Reihe von Spielern muss Dotchev verzichten. Martin Männel, Sören Bertram, Simon Skarlatidis, Simon Handle, Louis Samson, Fabio Kaufmann und Björn Kluft fallen definitiv aus oder sind nicht zu hundert Prozent fit.

Wenngleich die beiden Vereine einiges trennt, kennt man sich gut. In der Vorbereitung hatten die Teams ein Testspiel (3:3) bestritten. "Ich denke, dass wir trotz des zeitlichen Abstands noch Erkenntnisse davon mitnehmen können", sagte Dotchev. "Ich hoffe auch, Cebio Soukou oder Mario Kvesic erinnern sich, weil sie sehr stark gespielt haben." Hannovers Stürmer Artur Sobiech, im Test Doppeltorschütze, wird verletzt ausfallen. Für den Polen könnte aber ein Angreifer in die Startelf rücken, an den sich die FCE-Anhänger ungern erinnern: Niclas Füllkrug schoss Fürth mit vier Toren vor drei Jahren im Alleingang zu einem 6:2 gegen die Veilchen.

Keine Erinnerungen hat Pavel Dotchev mehr an gemeinsame Trainingseinheiten mit Daniel Stendel. Der 96-Trainer stand Anfang der 1990er-Jahre beim HSV auf der Schwelle zum Profi, als der gebürtige Bulgare zu den Hanseaten gewechselt war. "Um ehrlich zu sein, weiß ich davon nichts mehr. Wir kennen uns von Begegnungen danach", so der FCE-Coach. "Noch besser kenne ich seinen Assistenten Markus Gellhaus. Er war in Paderborn mein Co-Trainer." Ein Wiedersehen mit Freude wird es aber nur für eine Seite: Holt Aue einen Punkt oder sogar mehr, wird es für Stendel ungemütlich. Im umgekehrten Fall ist die Hoffnung auf Winterspeck im Erzgebirge gegessen.