Erzgebirge Aue trennt sich 1:1 von Würzburg

erschienen am 25.11.2016



Würzburg. Erzgebirge Aue hat am Freitagabend in Würzburg 1:1 (1:1) unentschieden gespielt. Zum 1:0 traf Adam Susac für die Würzburger Kickers. Den Anschlusstreffer erzielte Pascal Köpke. (fp)