Erzgebirge Aue weiter ohne Rizzuto: Kaufmann wieder fit

erschienen am 28.09.2016



Aue (dpa) - Die Personalsituation beim Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue hat sich vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum zumindest etwas entspannt. So kann Rechtsverteidiger Fabio Kaufmann nach auskurierten muskulären Problemen wieder spielen. Ob er am Freitagabend (Anstoß 18.30 Uhr) auflaufen wird, ist offen, nachdem Fabian Kalig im vergangenen Ligaspiel auf dieser Position überzeugen konnte. Außerdem hat Stürmer Max Wegner am Mittwoch erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. «Mir gefällt seine Ausstrahlung. Ich denke, er wird viel, viel schneller gesund, als wir alle gedacht haben», sagte Trainer Pavel Dotchev.

Weiterhin verzichten muss Dotchev allerdings auf seinen Stamm-Rechtsverteidiger Calogero Rizzuto, der das Mannschaftstraining noch nicht wieder aufnehmen konnte. Auch Martin Männel fällt nach überstandener zweiter Operation am lädierten Ellenbogen weiter aus. «Vielleicht steht er Anfang des nächsten Kalenderjahres uns wieder zur Verfügung», wagte der FCE-Trainer eine erste Prognose.

«Wir müssen aufpassen, dass wir nicht noch ein Negativ-Erlebnis haben. Nach dem Karlsruhe-Spiel, das war in der Kabine zu spüren, war die Stimmung sehr negativ», verriet Dotchev. Um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen, brauchen die Sachsen gegen die enttäuschend gestarteten Bochumer unbedingt Punkte.